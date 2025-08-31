Η Zeekr , η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων υπό την Geely , έδωσε μια αποκλειστική ματιά στο πολυτελές εσωτερικό του επερχόμενου Zeekr 9X , ενόψει της πλήρους αποκάλυψής του . Οι επίσημες εικόνες αναδεικνύουν ένα ηχοσύστημα που προηγουμένως ήταν αποκλειστικό για την υπερπολυτελή μάρκα αυτοκινήτων Bentley.

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων του Zeekr 9X διαθέτει διπλά καθίσματα μηδενικής βαρύτητας. Αυτά τα καθίσματα προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως θέρμανση, εξαερισμό, λειτουργίες μασάζ και ρυθμιζόμενη στήριξη ποδιών. Για ευελιξία και αλληλεπίδραση με τους επιβάτες, τα καθίσματα μπορούν επίσης να περιστραφούν κατά 180 μοίρες. Οι πίσω επιβάτες θα επωφεληθούν επίσης από μια μεγάλη οθόνη ψυχαγωγίας.

Το Zeekr 9X είναι εξοπλισμένο με ηχοσύστημα Naim, πρώτη φορά σε κινεζικό αυτοκίνητο. Το Zeekr 9X θα είναι ένα από τα δύο οχήματα παγκοσμίως που θα προσφέρουν αυτήν την ηχητική εμπειρία. Το σύστημα Naim διαθέτει μέγιστη ισχύ εξόδου 3868W, με εύρος ζώνης ηχείων που καλύπτει από 20Hz έως 40kHz. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει διαμόρφωση 9.2.4.8 καναλιών, με 32 ηχεία Naim.

Η μπαταρία Freevoy, κατασκευασμένη από την CATL, η οποία διατίθεται σε χωρητικότητες 55,1 kWh και 70 kWh. Η έκδοση των 70 kWh είναι η μεγαλύτερη μπαταρία σε οποιοδήποτε επιβατικό PHEV, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως και 302 km υπό συνθήκες CLTC