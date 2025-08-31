Το ταμπλό φέρει λιτή κεντρική κονσόλα που εκφράζει τη φιλοσοφία «οπτικής καθαρότητας» της Audi, ενώ το σύνολο διανθίζεται με υλικά υψηλής ποιότητας, απαλές επιφάνειες και λεπτομέρειες χρωμίου.

Επίσης, ξεχωρίζει η «ψηφιακή σκηνή» με το Audi virtual cockpit plus 11,9’’ και την οθόνη αφής MMI 12,8’’ με σχεδίαση που αγκαλιάζει τον οδηγό. To head-up display προβάλλει σημαντικές πληροφορίες απευθείας στο παρμπρίζ.

Επίσης, υπάρχει χώρος για αποθήκευση, διπλές ποτηροθήκες και έναν ψυχόμενο επαγωγικό δίσκο ασύρματης φόρτισης 15 W, με δύο θύρες USB-C. Δύο επιπλέον θύρες εξυπηρετούν τους πίσω επιβάτες. Όλα με μια αίσθηση τεχνολογικής απλότητας που αναβαθμίζει την καθημερινή χρήση.

Η εμπειρία συνεχίζεται με τα πακέτα ατμοσφαιρικού φωτισμού plus και pro. Νέο highlight αποτελούν οι εμπρός πόρτες με φωτισμό μεγάλης επιφάνειας, όπου περισσότερες από 300 μικροεγκοπές διαμαντένιου σχήματος δημιουργούν ένα δυναμικό μοτίβο φωτός – ακόμα και κατά το ξεκλείδωμα.

Το προαιρετικό ηχοσύστημα SONOS μετατρέπει το Q3 σε αίθουσα συναυλιών. Δώδεκα ηχεία υψηλής πιστότητας, subwoofer και ενισχυτής 420 W αποδίδουν πεντακάθαρο ήχο, με προηγμένη τεχνολογία surround. Τα εννέα διαθέσιμα πακέτα εσωτερικού περιλαμβάνουν υφάσματα Passage και Impressum από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, μικροΐνες μονοϋλικών για εύκολη ανακύκλωση και πατάκια Econyl, κατασκευασμένα από ανακτημένα δίχτυα ψαρέματος και βιομηχανικά απορρίμματα. Ακόμα και τα ξύλινα στοιχεία προέρχονται από βιώσιμη ξυλεία ειδών ταχείας ανάπτυξης, αποδεικνύοντας ότι το premium μπορεί να είναι ταυτόχρονα οικολογικό.