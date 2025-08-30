Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Χούθι στη Υεμένη και αρκετοί υπουργοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στη Σαναά την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων που διαχειρίζεται η ομάδα, το οποίο επικαλέστηκε δήλωση του ηγέτη των Χούθι, Μαχντί αλ-Μασάτ.

🔴 UPDATE: The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana’a. Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa — Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

Ο ισραηλινός στρατός στις 30 Αυγούστου εκτιμούσε ότι η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε στην Υεμένη ενδέχεται να σκότωσε το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι, ανάμεσά τους τον πρωθυπουργό και δώδεκα υπουργούς, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Channel 12.

Το ισραηλινό μέσο σημειώνει ότι η εκτίμηση δεν είναι οριστική και πως οι IDF εξακολουθούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.