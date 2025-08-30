Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε δηλώσεις του σήμερα, επισήμανε ότι η Ρωσία θα τερματίσει την επίθεσή της στην Ουκρανία μόνο όταν δεν θα έχει πλέον την οικονομική και στρατιωτική δυνατότητα να τη συνεχίσει. Παράλληλα, τόνισε πως οι διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων εβδομάδων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο κ. Μερτς ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια κομματικής εκδήλωσης στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πως «όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία» επισημαίνοντας την αποτυχία ειρηνευτικών πρωτοβουλιών.

Αδιέξοδο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες – Εστίαση στην οικονομική πίεση

Ο Γερμανός Καγκελάριος υπογράμμισε ότι «αυτό επίσης δεν θα σταματήσει έως να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους… δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο». Με τη φράση αυτή έστειλε μήνυμα πως μόνο μέσω συντονισμένης και αποτελεσματικής πίεσης στη ρωσική οικονομία και τις στρατιωτικές δυνατότητες, η σύγκρουση μπορεί να οδηγηθεί σε τερματισμό.