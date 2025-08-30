Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε χθες Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η ετυμηγορία αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο πρόεδρος Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ!

Σήμερα, ένα εξαιρετικά μεροληπτικό Εφετείο ανέφερε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν τελικά.

Εάν αυτοί οι δασμοί καταργηθούν, θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα. Θα μας αποδυναμώσει οικονομικά, ενώ πρέπει να είμαστε ισχυροί.

Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν πλέον τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα και τους άδικους δασμούς και μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται από άλλες χώρες, φίλες ή εχθρικές και υπονομεύουν τους κατασκευαστές, τους αγρότες και όλους τους άλλους.

Εάν επιτραπεί η εφαρμογή αυτής της απόφασης, θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στην αρχή αυτού του Σαββατοκύριακου της Labor Day, πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οι δασμοί είναι το καλύτερο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους εργαζομένους μας και να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα MADE IN AMERICA.

Για πολλά χρόνια, οι δασμοί επιτρέπονταν να χρησιμοποιούνται εναντίον μας από τους αδιάφορους και ανόητους πολιτικούς μας.

Τώρα, με τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της χώρας μας και θα κάνουμε την Αμερική πλούσια, ισχυρή και δυνατή ξανά! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».