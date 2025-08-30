Ομάδα

Ίδια και απαράλλαχτη με το ματς κόντρα στον Βόλο είναι η αποστολή του Άρη για την αυριανή (30/08) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Μαρίνος Ουζουνίδης πήρε μαζί του 23 ποδοσφαιριστές και δεν άλλαξε κάτι, αφήνοντας πάλι εκτός τους Ντούντου, Καράι, Ρόουζ και τον ανέτοιμο Γαλανόπουλο Αναλυτικά η αποστολή του Άρη: Majkic, Αθανασιάδης, […]