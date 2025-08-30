Σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η μεταγραφή της χρονιάς, ο Ολυμπιακός κατάφερε να εξασφαλίσει το “ναι” του Μεχντί Ταρέμι, του διεθνη Ιρανού επιθετικού με 202 γκολ και 101 ασίστ στην καριέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν σε συμφωνία με την Ίντερ, η οποία θα εισπράξει 2.000.000 ευρώ για την αποδέσμευση του παίκτη.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από έντονο ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, με τον Ολυμπιακό να ξεπερνά τις προτάσεις συλλόγων όπως η Αϊντχόφεν, η Στουτγάρδη, η Λιόν και η Βέρντερ Βρέμης. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πείσουν τον Ταρέμι να αποδεχτεί την πρότασή τους, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει επιπλέον χρόνο για να εξετάσει τις επιλογές του.

Ο ιρανός επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με τον Ολυμπιακό, κλείνοντας έτσι τη μεταγραφή που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης της ομάδας Στην προσπάθεια διάκρισης στο Champions League, αλλά και για την κατάκτηση ενός ακόμα double στην Ελλάδα