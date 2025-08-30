Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία σημαντική κίνηση, καθώς ο Γκουστάβο Μάντσα καταφθάνει σήμερα (29/8) στις 17:45 στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες δαπάνησαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον 21χρονο αμυντικό από τη Φορταλέζα, με την ομάδα της Βραζιλίας να διατηρεί ποσοστό 15% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης.

Ο νεαρός στόπερ, που θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του, θα υπογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια, ενώ ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει για το 70% των δικαιωμάτων του.

Ήταν μία μεταγραφή που είχε εγκρίνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την πρώτη στιγμή που ο παίκτης είχε πέσει στο τραπέζι.

Πίεσε αρκετά από την πλευρά του και ο Μάντσα για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κλείνει το παζλ των κεντρικών αμυντικών του.

Οι Μάντσα, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπιανκόν και Καλογερόπουλος θα είναι οι πέντε που θα στελεχώσουν τα ερυθρόλευκα μετόπισθεν τη φετινή χρονιά.