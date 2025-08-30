Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Στο μυαλό του Μητσοτάκη
To Μαξίμου θέλει τον… Τσίπρα του
• Ο διπλός στόχος του νυν πρωθυπουργού, που εξυπηρετείται από ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού
• Γιατί είναι η (σχεδόν) τελευταία του ελπίδα για μια τρίτη θητεία και γιατί οι συνεργάτες του τού συστήνουν να… προσέχει τι εύχεται
• Ποιοι δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται την προοπτική επιστροφής του Τσίπρα;
• Τι σχεδιάζουν στην Αμαλίας
Διαβάστε επίσης
• Γιατί η προεκλογική περίοδος ξεκινά σε έναν χρόνο από τώρα
• Γιατί (προς το παρόν) δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος
===========
Φάκελος – 1
Πόσο μακριά είναι η Κύπρος από την Ουκρανία;
• Γιατί μας αφορά η λύση για το Κίεβο
Φάκελος – 2
Πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη από τον Τραμπ;
• Και ποιος ο ρόλος του Βλαντίμιρ Πούτιν
===========
Social media
Υπάρχει όριο στην ελευθερία της έκφρασης;
Ενα κρίσιμο debate
===========
ΔΕΘ
Διπλή ενίσχυση μεσαίων εισοδημάτων
===========
Ευρωπαϊκές κληρώσεις
Αντίπαλοι – πρόκληση για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ