Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ οι Αρχές επιβεβαιώνουν πως η κατάσταση παραμένει υπό διαρκή παρακολούθηση.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος από το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών για την ασφάλειά τους. Το μήνυμα αυτό αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τον συντονισμό της αντίδρασης των πολιτών απέναντι στον κίνδυνο.

Συντονισμένες επιχειρήσεις πυρόσβεσης

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα, τα οποία παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο τυχόν αναζωπυρώσεων. Πριν την δύση του ηλίου, στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επίγειες δυνάμεις και διευκολύνοντας το έργο της κατάσβεσης στην δύσβατη περιοχή.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τις συνθήκες και να προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από το συμβάν.