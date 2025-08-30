Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 22 έως 28 Αυγούστου 2025 από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Στόχος της εξόρμησης ήταν η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η καταπολέμηση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σύλληψη οδηγών για σοβαρές παραβάσεις

Κατά τη διάρκεια της δράσης, συνελήφθησαν έξι οδηγοί για σημαντικές παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, τρεις οδηγοί ταξί κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για υπερβολική χρέωση κομίστρου, χρήση πλαστής ειδικής άδειας οδήγησης και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Παράλληλα, οδηγός λεωφορείου συνελήφθη λόγω παρέμβασης στη συσκευή ταχογράφου, ενώ οδηγός Ι.Χ. κατηγορείται επίσης για κατοχή πλαστής άδειας οδήγησης.

Επιπλέον, δύο οδηγοί ΙΧΕ καταγράφηκαν να εκτελούν μεταφορές τουριστών έναντι αμοιβής χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια, παραβιάζοντας έτσι τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τουριστικές μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη περίσταση καταγράφηκε με τη σύλληψη οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται στην Περιφερειακή Υμηττού με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα—υπέρ δύο φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ/ώρα—εκθέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους υπολοίπους χρήστες της οδού. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνεχείς έλεγχοι για την ασφάλεια στους δρόμους

Σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ υπογραμμίζεται ότι «οι έλεγχοι με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση». Η αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας για όλους τους πολίτες.