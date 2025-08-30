Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του απέναντι στο ΝΠΣ Βόλος για την Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διάλεξε τους Νασιμέντο και Μάρτινς να ξεκινήσουν βασικοί για πρώτη φορά σε αγώνα πρωταθλήματος, καθώς είχαν περάσει αλλαγή στην αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής.

Η εντεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έζε, Γκαρθία, Μάρτινς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί