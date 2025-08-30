O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Ζάντβορτ.

Ο αγώνας στο Ζάντβορτ είναι ο πρώτος μετά την καλοκαιρινή διακοπή, καθώς το πρωτάθλημα οδεύει σε μία κρίσιμη καμπή του.

Ταχύτερος στο FP1 του GP Ολλανδίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli σημείωσε το 1:10,278 και ήταν ο ταχύτερος όλων με διαφορά.

Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να υπολείεπεται 0,292 δλ από τον teammate του και έχει χρόνο να βρει για τη συνέχεια.

Η δράση στη Formula 1 επιστρέφει την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού (31/8) με το ιστορικό Grand Prix στο Ζάντφορτ, πριν η σκυτάλη περάσει στην Ιταλία (7/9). Η McLaren επικράτησε πλήρως στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ο Φερστάπεν πήρε δύο νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, ενώ η Mercedes βρήκε, στον Καναδά, για μία και μοναδική φορά το ιδανικό σετάρισμα για το μονοθέσιό της.

Οι McLaren ανέβηκαν στο βάθρο στους 13 από τους 14 αγώνες, καθώς μόνο στον Καναδά δεν τα κατάφεραν. Συνολικά έχουν 24 εμφανίσεις στο βάθρο, με το ανώτερο δυνατό να είναι. Φυσιολογικά βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 559 βαθμούς, σχεδόν 300 περισσότερους από την επόμενη καλύτερη ομάδα, τη Ferrari (260).