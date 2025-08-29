Μετά την κλήρωση της Νότιγχαμ για τη League Phase του Europa League, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ευάγγελος Μαρινάκης, προχώρησε σε δηλώσεις.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όλος ο κόσμος στο Νότιγχαμ ονειρευόταν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πιστεύω ότι η Νότιγχαμ έχει μια πολύ καλή ομάδα για το Europa League. Δύσκολη η κλήρωση, άλλα πιστεύω ότι έχουμε την ομάδα που μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να πάμε μέχρι τέρμα.

Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί και με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ κάλα στο Europa League, καθώς επίσης και ο κόσμος. Κληρωθήκαμε με την Μάλμε. Όλοι θυμούνται το 1979 πως η Νότιγχαμ είχε κερδίσει την Μάλμε και κατέκτησε το Champions League, οπότε θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο “occasion”, που θα φέρει μνήμες σε όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να ξεχαστούν».

Αναφορικά με τις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει η Νότιγχαμ μέχρι στιγμής, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Η εικόνα της ομάδας είναι καλύτερη από πέρυσι και μην ξεχνάμε πως, από πέρυσι, έχουμε τους δέκα από τους έντεκα παίκτες μας που πήγαν πάρα πολύ κάλα. Φέτος έχουμε ενισχυθεί. Χρειαζόταν αυτό, γιατί έχουμε περισσότερα παιχνίδια τώρα με το Europa League, οπότε χρειάζεσαι περισσότερους παίκτες, καλούς παίκτες, ισάξιους παίκτες.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έχει γίνει. Θα τελειώσουνε και τις επόμενες 48 ώρες ορισμένες διαπραγματεύσεις για άλλους 2-3 παίκτες και πιστεύω ότι θα είμαστε, όταν έρθει η ώρα, κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πάμε όσο καλύτερα γίνεται».