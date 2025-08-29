Ο Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach) κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τη νέα του ταινία «Jay Kelly», μετά την επιτυχία των «Marriage Story» (2019) και «White Noise» (2022).

Η πρεμιέρα της κωμικής-δραματικής ταινίας στο ιστορικό Sala Grande ενθουσίασε το κοινό, αποσπώντας δεκάλεπτο χειροκρότημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως μετέδωσε το Deadline.

Παρά το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε εκτός συνέντευξης Τύπου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) έδωσε το παρών στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αμάλ. Εκεί, συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του, Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), ο οποίος ξεχώρισε με την παρουσία του στη δεύτερη πρεμιέρα του στο φεστιβάλ.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και άλλοι μεγάλοι σταρ, όπως Λόρα Ντερν (Laura Dern), Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig), Ράιλι Κίου (Riley Keough) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson).

Κατά το τέλος της προβολής, το συγκινημένο κοινό ξέσπασε σε επευφημίες. Ο Κλούνεϊ έσκυψε και φίλησε θερμά τη σύζυγό του, ενώ αγκάλιασε τους συντελεστές και τον σκηνοθέτη, σηματοδοτώντας μια έντονη στιγμή συγκίνησης.

Η υπόθεση της ταινίας «Jay Kelly»

Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία ενός σταρ του σινεμά (Κλούνεϊ), ο οποίος ταξιδεύει στην Ιταλία με τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του (Σάντλερ) με αφορμή μία ειδική βράβευση για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Στη διάρκεια του ταξιδιού, οι δύο άνδρες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές τους επιλογές, τις σχέσεις με εκείνους που αγαπούν και το διαχρονικό αποτύπωμά τους στον χώρο του σινεμά και της ζωής.

Συντελεστές και συντελεστικό επιτελείο

Το σενάριο της τέταρτης συνεργασίας του Μπόμπακ με το Netflix υπογράφουν ο ίδιος και η Έμιλι Μόρτιμερ (Emily Mortimer), η οποία συμμετέχει επίσης στην ταινία. Στο εντυπωσιακό καστ συγκαταλέγονται οι Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton), Λένι Χένρι (Lenny Henry) και Τσάρλι Ρόου (Charlie Rowe).

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Μπόμπακ αποκάλυψε το αρχικό κίνητρο της ιστορίας, λέγοντας πως έγραψε το σενάριο «έχοντας στο μυαλό του τον Κλούνεϊ». Όπως σημείωσε: «ανακαλύψαμε γρήγορα ότι αν κάνεις μια ταινία για έναν ηθοποιό, ουσιαστικά κάνεις μια ταινία για την ταυτότητα, την ερμηνεία και την εσωτερική αναζήτηση. Οι ηθοποιοί προσπαθούν συνεχώς να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν ρόλο, να εντοπίσουν το σημείο που ταιριάζουν με τον χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάνουμε όλοι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν το άτομο που παρουσιάζουμε στους άλλους είναι πραγματικά αυτό που είμαστε ή αν κρύβουμε κάποιον άλλον εαυτό».

Σε προσωπικό τόνο συμπλήρωσε: «δεν είμαι από τους ανθρώπους που συγκινούνται εύκολα στα γυρίσματα αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά συγκινήθηκα».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, ενώ από τις 5 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.