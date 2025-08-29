Ο Αρκάς, με το γνώριμο σαρκαστικό του χιούμορ, δίνει τις «συμβουλές επιτυχίας» για την πολιτική: λίγες πράξεις, πολλά λόγια, άφθονες υποσχέσεις και ατελείωτες υπεκφυγές.

Θυμίζει ότι η ψήφος όλων μετράει το ίδιο, πως οι ανόητοι είναι περισσότεροι, και ότι στην πολιτική η υποκρισία συχνά θεωρείται αρετή.

Ένα καυστικό σχόλιο για τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό παιχνίδι.