Δημοφιλή
Τούρκος επιχειρηματίας: Έκαναν μπάρμπεκιου στο πλοίο που τσάκισε το σκάφος του - Αγνόησαν τα συντρίμμια
Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο με καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Δήμαρχος Παλλήνης στα «ΝΕΑ»: Μέσω ΑΣΕΠ η πρόσληψη του υπαλλήλου που κατηγορείται για εμπρησμούς - Είχε άδεια s
Πειραιάς: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που επέπλεε νεκρή στο λιμάνι - Στα αζήτητα για 4 μέρες, είχε δηλωθεί η εξαφάν
Κληρονομιές - εξπρές με ψηφιακό φάκελο: Τα πέντε βήματα
Φανουρόπιτα: Η ιστορία πίσω από την πίτα - Ο αριθμός των υλικών και η συγχώρεση για τη μάνα του Αγίου
Οδηγός… επιτυχίας στην πολιτική από τον Αρκά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Αυγούστου
Δεν άφησαν πελάτισσα καφετέριας να πάει στην τουαλέτα επειδή πήρε μόνο ένα νερό – Σάλος στα social media
Απολιθώματα στην Ελλάδα ανατρέπουν όσα ξέραμε για την καταγωγή του ανθρώπου
Οδηγός… επιτυχίας στην πολιτική από τον Αρκά
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
Καιρός: Έρχεται φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο με καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την τελευταία της πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή και προοπτικές για το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, για σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα παρουσιάσει γενικά αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Αυγούστου
Σήμερα Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου «Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος […]
Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να παρακολουθεί επιχειρηματία στη Βούλα με σκοπό να τον ληστέψει
Ο 24χρονος είναι σεσημασμένος και είχε στην κατοχή του μπλούζες με το έμβλημα της ΕΛ.ΑΣ. - Το υποψήφιο θύμα του τον αντιλήφθηκε