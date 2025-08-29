Από 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08.00 έως 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Από 11 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ..

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου ο/η τελευταίος/α να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ.. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του Π.ΕΠΑ.Λ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.