Μέτρα στήριξης σε πολλαπλά κοινωνικά μέτωπα παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ERTNEWS και την εκπομπή «Συνδέσεις» με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα. Όπως ανακοίνωσε, από τη Δευτέρα ξεκινά η καταβολή του επιδόματος των 100 ευρώ στους λογαριασμούς περίπου 80.000 εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ αγκαλιάστηκε, αμέσως, από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους. «Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός προσθέτοντας ότι «Εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

«Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας», υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο επερχόμενο νομοσχέδιο «Κοινωνική Αντιπαροχή, Κοινωνική Μίσθωση, Τριτεκνική Ιδιότητα και άλλες διατάξεις»: «Φέρνουμε στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για μια νέα στεγαστική πολιτική, πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. Αξιοποιούμε αδρανή δημόσια ακίνητα και εξασφαλίζουμε την αύξηση προσφερόμενων κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσα από τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».