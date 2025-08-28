Αύριο, 29 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του Αυγούστου, ύψους 179.946.340 ευρώ, προς τους δικαιούχους σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία αφορά 593.210 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τα αντίστοιχα ποσά για κάθε κατηγορία επιδόματος.

Αναλυτικά κατανομή κοινωνικών επιδομάτων

Τα ποσά και ο αριθμός των δικαιούχων ανά επίδομα έχουν ως εξής:

Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ

184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ

161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ Αναπηρικά Επιδόματα: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ

178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ

: 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ

: 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ

Συνολικός αριθμός δικαιούχων: 593.210

Συνολικό ποσό καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Τρόπος καταβολής και ενημέρωση δικαιούχων

Υπενθυμίζεται πως τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Γέννησης και το Επίδομα Αναδοχής καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τη διαδικασία πληρωμής τους.