Αύριο, 29 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του Αυγούστου, ύψους 179.946.340 ευρώ, προς τους δικαιούχους σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.
Η διαδικασία αφορά 593.210 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τα αντίστοιχα ποσά για κάθε κατηγορία επιδόματος.
Αναλυτικά κατανομή κοινωνικών επιδομάτων
Τα ποσά και ο αριθμός των δικαιούχων ανά επίδομα έχουν ως εξής:
- Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ
- Αναπηρικά Επιδόματα: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ
- Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ
Συνολικός αριθμός δικαιούχων: 593.210
Συνολικό ποσό καταβολών: 179.946.340 ευρώ
Τρόπος καταβολής και ενημέρωση δικαιούχων
Υπενθυμίζεται πως τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Γέννησης και το Επίδομα Αναδοχής καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσω προπληρωμένων καρτών.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τη διαδικασία πληρωμής τους.