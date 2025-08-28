Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές του Βελγίου, καθώς διερευνούν ένα σοβαρό περιστατικό μόλυνσης με το βακτήριο E.coli που ενδέχεται να σχετίζεται με τον θάνατο τεσσάρων ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Φλαμανδικής Υπηρεσίας Πρόνοιας και Υγείας, το φαινόμενο εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες και προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους εμπλεκόμενους φορείς, όσο και στη δημόσια υγεία.

Από τις 18 Αυγούστου και μετά, έχουν καταγραφεί 20 περιστατικά ασθένειας σε έξι διαφορετικούς οίκους ευγηρίας στην περιοχή της Φλάνδρας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πηγή της μόλυνσης να προέρχεται από την τροφοδοσία των γηροκομείων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας, πολλοί από τους ασθενείς είχαν και άλλα υποκείμενα νοσήματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο να διευκρινιστεί αν το βακτήριο ήταν η άμεση αιτία θανάτου ή εάν επιδείνωσε ήδη επιβαρυμένες καταστάσεις υγείας. «Είναι προς το παρόν αδύνατον να πούμε εάν το βακτήριο προκάλεσε τον θάνατό τους ή αν τον επέσπευσε», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Εντατικές έρευνες για την πηγή της επιδημίας

Η προέλευση της επιδημίας διερευνάται από τις υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες εστιάζουν στις επιχειρήσεις που παρέχουν τρόφιμα στα έξι γηροκομεία των περιχώρων της Λουβέν, της Αλόστ και της Αμβέρσας. Σύμφωνα με τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα, αναγνωρίστηκε ο ίδιος τύπος βακτηρίου σε όλα τα κρούσματα, στοιχείο που συνηγορεί στην ύπαρξη κοινής πηγής μόλυνσης. Σε κοινή ανακοίνωση της Φλαμανδικής Υπηρεσίας Υγείας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Διατροφικής Αλυσίδας (Afsca) τονίζεται πως το γεγονός αυτό ενισχύει το σενάριο της διασποράς μέσω συγκεκριμένης παρτίδας τροφίμων.

Τα συμπτώματα και τα μέτρα πρόληψης

Η μόλυνση από το βακτήριο E.coli μπορεί να κυμαίνεται από ασυμπτωματική μέχρι και σοβαρή, με συχνή εκδήλωση συμπτωμάτων όπως διάρροια και άλλες ενοχλήσεις που προσομοιάζουν στη γαστρεντερίτιδα (όπως ναυτία, εμετός και πονοκέφαλος). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος σχετίζεται με κατανάλωση μολυσμένων ή ωμών τροφίμων, όπως κρέας, λαχανικά, τυριά και γάλα. Παρότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται πιθανή, σημειώνεται ότι είναι ιδιαίτερα σπάνια. Στα γηροκομεία εφαρμόστηκε η διαδικασία απομόνωσης όσων τροφίμων εμφανίζουν συμπτώματα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.