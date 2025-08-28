Ο εκπρόσωπος της Κίνας για το διεθνές εμπόριο Λι Τσενγκάνγκ θα μεταβεί αυτήν την εβδομάδα στις ΗΠΑ ως επικεφαλής αντιπροσωπείας για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου του Πεκίνου.

H εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου Χε Γιονγκιάν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι: «Η Κίνα σκοπεύει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τον μηχανισμό σινοαμερικανικών οικονομικών και εμπορικών διαβουλεύσεων, να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων ίσου προς ίσον, και να διαφυλάξουμε από κοινού την υγιή, σταθερή και διαρκή ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ»

Η αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ έπειτα από επίσκεψη στον Καναδά, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Ακόμη στις αρχές της χρονιάς το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον επιδόθηκαν σε έναν πραγματικό εμπορικό πόλεμο, απαντώντας η μια στις αυξήσεις των τελωνειακών δασμών της άλλης, φτάνοντάς τους στο 125% και το 145% αντίστοιχα.

Έκτοτε οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο επέτρεψαν την άμβλυνση των εντάσεων.

Τέλος έπειτα από διάφορες συναντήσεις ανάμεσα σε Κινέζους και Αμερικανούς αξιωματούχους τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να διατηρήσουν σε 30% και 10% αντίστοιχα τους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλουν η μια στην άλλη, σε μια ανάπαυλα που προβλέπεται προς το παρόν να ισχύσει ως τον προσεχή Νοέμβριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ