Ο εμβληματικός Ερίκ Καντονά θρηνεί. Η μητέρα του Λέονορ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 27 Αυγούστου. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media. «Η αγαπημένη του Λέονορ. 27.08.2025», προσθέτοντας μια ραγισμένη καρδιά. «Οι ουρανοί μας τώρα έχουν τον πιο όμορφο άγγελο. Θα μας λείψεις τόσο πολύ», πρόσθεσε ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Λέονορ Ρόριτς παντρεύτηκε τον Αλμπέρ Καντονά το 1962. Εκτός από τον Ερικ που γεννήθηκε το 1966 είχαν αποκτήσει άλλα δύο παιδιά, τον κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερό του Ζαν Μαρί και τον νεότερο κατά δύο χρόνια, Ζοέλ.

Σε ντοκιμαντέρ του Ερίκ Καντονά το 2014 αναφέρεται πως οι γονείς της Λέονορ ήταν Ισπανοί αλλά διέφυγαν από τη χώρα τους την εποχή του Φράνκο αναζητώντας καταφύγιο στη Γαλλία. Η πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την Ιταλία.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, είχε πει για την ταινία: «Ήθελα να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου είναι σαν να πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουμε μεταξύ της καταγωγής μας και της χώρας υποδοχής μας, όπως μεταξύ του πατέρα μας και της μητέρας μας».

Και πρόσθεσε: «Ενώ ο αληθινός πλούτος μεγαλώνει με την καταγωγή μας στη χώρα υποδοχής μας. Η Γαλλία είναι πολυπολιτισμική, αυτό λένε οι (κοινωνιολόγοι) Εντγκαρ Μορέν και Κλοντ Μπολί. Δεν γεννιόμαστε, αλλά έχουμε ήδη μια ιστορία, αυτή των γονιών μας». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία και η μνήμη της Λένορ Καντονά θα περάσουν από γενιά σε γενιά».