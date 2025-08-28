Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση του δημοτικού υπαλλήλου Παλλήνης που φέρεται να έβαζε φωτιές στην περιοχή και συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού.

Η απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αξιωματικοί του πέρασαν χειροπέδες. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, αλλά οι Αρχές είναι βέβαιες πως έχουν πιάσει τον εμπρηστή της Παλλήνης.

Ο «φανερός» εμπρηστής της Παλλήνης

Κινούνταν με το βαν που ήταν ευδιάκριτο στους κατοίκους. Έβαζε φωτιές κοντά στις δομές που ήταν τα δρομολόγια του. Οι πυρκαγιές εκδηλώνονταν σε συγκεκριμένες ώρες, από 15:58 – 19:17.

Οι χρόνοι είναι συμβατοί με τις ώρες που άφηνε και έπαιρνε τα παιδιά από δημιουργικές ασχολίες.

Σε αυτό τον χάρτη βλέπουμε τα σημεία που άφηνε μικρά παιδιά με το βαν του Δήμου.