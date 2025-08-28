Σταδιακή ανοδική τάση παρουσιάζει η θετικότητα του κορονοϊού στη χώρα σύμφωνα με τα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του ΕΟΔΥ.

Την τελευταία εβδομάδα (18-24 Αυγούστου) καταγράφηκαν 236 νέες εισαγωγές, μία νέα διασωλήνωση και πέντε νέοι θάνατοι. Αντιθέτως, σε χαμηλά επίπεδα παραμένει τόσο η θετικότητα για γρίπη, όσο και για τους άλλους αναπνευστικούς ιούς που παρακολουθεί η επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΥ.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 18-24 Αυγούστου:

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσιάζει σταδιακή ανοδική τάση από την αρχή του καλοκαιριού, κινούμενη σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

✓ Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά την εβδομάδα 31/2025, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την εβδομάδα 34/2025 καταγράφηκαν 236 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 192.

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 34

καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και πέντε νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 34/2025 οι

καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 403.

✓ Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.

✓ Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερή ή αυξητική τάση.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%), παρουσιάζοντας μείωση μετά την εβδομάδα 31/2025. Η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

✓ Μετά την εβδομάδα 20/2025 καταγράφονται σποραδικά μόνο κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης ή/και θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Κατά την εβδομάδα 34/2025 δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκε ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ (με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 33/2025) και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη (με ημερομηνία θανάτου εντός της εβδομάδας 33/2025). Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως την εβδομάδα 34/2025 έχουν καταγραφεί 195 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 34/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 147.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 34/2025, μεταξύ 6.203 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), έχουν ανευρεθεί 896 (15%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 883 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 570 (64%) να ανήκουν στον τύπο Α και 313 (36%) στον τύπο Β.

✓ Από τα 530 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 277 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 253 στον υπότυπο Α(Η3).

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 34/2025 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 34/2025, παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Μετά την εβδομάδα 20/2025, η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών δειγμάτων.