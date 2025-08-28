Καθησυχαστικός εμφανίσθηκε σήμερα ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, για τη μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα σε ελληνικά αυγά.

«Να μην ανησυχείτε. Αυτό που δημοσιεύτηκε, είναι στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης έρευνας, που γίνεται πανευρωπαϊκά. Διερευνούμε την ύπαρξη όλων αυτών των χημικών και προσπαθούμε να κατανοήσουμε, πού βρίσκεται το πρόβλημα της ρύπανσης απ’ αυτά τα χημικά σε όλη την Ευρώπη και φυσικά να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της έκθεσης του πληθυσμού σε αυτές τις ουσίες» ανέφερε. Συνέχισε λέγοντας, ότι «στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, έχουμε πάρει τυχαία δείγματα από οικόσιτα κοτέτσια σε πέντε σημεία στην Ελλάδα, για να δούμε τυχαία τι μπορεί να προσλαμβάνουν οι καταναλωτές και βρήκαμε ότι τα 8 από τα 17 δείγματα που είχαμε, έχουν υπερβεί τη νομοθεσία στο άθροισμα των υπερφθοριωμένων ενώσεων που υπάρχουν».

«Γι’ αυτό τον λόγο έχει γίνει μια μελέτη η οποία ουσιαστικά διοχετεύεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί και με άλλες, οι οποίες γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δουν πώς μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό αυτών των ενώσεων» πρόσθεσε ο κ. Θωμαΐδης και επεσήμανε ότι «και εμείς δεν το περιμέναμε (σ.σ. αυτό το ποσοστό). Η αλήθεια είναι ωστόσο, αυτή η ουσία, μία από αυτές που είναι οι απαγορευμένες, υπάρχει παντού, η PFOS. Αν εμείς τώρα πάμε να δώσουμε αίμα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρούμε PFOS στον οργανισμό μας».

Ερωτηθείς εάν, όπως γράφεται σε άρθρα, συνδέονται πράγματι αυτές οι χημικές ουσίες με καρκίνο, με βλάβες στο συκώτι και με προβλήματα στο ανοσοποιητικό, κ. Θωμαΐδης απάντησε ότι «τέτοιες μελέτες γίνονται σταδιακά και σίγουρα δεν αποτελούν μία τεκμηριωμένη αυτή τη στιγμή απάντηση, στο τι συμβαίνει σε σχέση με αυτές τις ασθένειες, γιατί είναι αποσπασματικές και δεν μπορεί να γίνει ένα τελικό συμπέρασμα, να βγει δηλαδή μία τελική απάντηση, αν δεν γίνει μία σοβαρή επιδημιολογική μελέτη για πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα, έχουν συσχετιστεί με κάποιες άλλες διαταραχές που λέγονται ενδοκρινικές διαταραχές και έχουν συσχετιστεί με προβλήματα στην αναπαραγωγή ή στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή στην παχυσαρκία, περισσότερο από ό,τι στην καρκινογένεση ή οτιδήποτε άλλο».

Απαντώντας στο ερώτημα, αν υπάρχει κάτι να προσέξει κανείς, αγοράζοντας αυγά, ο κ. Θωμαΐδης εξήγησε, ότι πήρε δημοσιότητα η μελέτη αυτή για τα αυγά συγκεκριμένα, όμως αυτές οι ουσίες μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα τρόφιμα και γενικότερα αυτές οι ουσίες από τη στιγμή που έχουν όρια, ελέγχονται. «Άρα, το τι κυκλοφορεί σε πιστοποιημένα σημεία πώλησης, είναι ελεγμένο κατά πλειοψηφία, δειγματοληπτικά πάντα. Δηλαδή, εμείς πήραμε τυχαία δείγματα τα οποία δεν πωλούνται στην ανοιχτή αγορά. Πήγαμε από την πλευρά της περιβαλλοντικής έκθεσης να δούμε. Επομένως, σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτές οι έρευνες θα συνεχίσουν να γίνονται και θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας» τόνισε, σημειώνοντας πως όπως ισχύει για όλα τα τρόφιμα πρέπει ο καταναλωτής να προτιμά τα πιστοποιημένα προϊόντα.

«Ό,τι είναι στην αγορά θα πρέπει να ελέγχεται, οπότε γενικότερα υπάρχει κάποια πρόνοια και γίνονται δειγματοληψίες» επισήμανε. «Πρέπει να αντιληφθούμε, το έχω πει κατ’ επανάληψη σε πολλές εκπομπές πολλά χρόνια τώρα, ότι ζούμε σε έναν χημικό κόσμο. Χρησιμοποιούμε καθημερινά πάρα πολλά προϊόντα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες, άλλωστε αυτή είναι και η χρήση τους και η χρησιμότητά τους, έχουν διευκολύνει πολύ τη ζωή μας. Αυτά όμως τα χημικά τώρα που συζητάμε, οι λεγόμενες υπερφθοριωμένες ενώσεις, χρησιμοποιούνται από το 1940. Ήταν συστατικά των τεφλόν, των αντικολλητικών τηγανιών, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης γιατί είναι επιβραδυντές φλόγας, αντιδιαβρωτικά.

Αυτά τα χημικά από τη χρήση τους καταλήγουν στο περιβάλλον. Όμως είναι τέτοιες οι ιδιότητες τους, οι οποίες δεν μπορούν να διασπαστούν στο περιβάλλον με καμία διεργασία, είτε χημική είτε ακόμα και βιοτική, δηλαδή με κάποιο μικροοργανισμό. Καταλήγουν λοιπόν στο περιβάλλον, διαχέονται παντού και έχουν φτάσει από τον Αρκτικό Πόλο μέχρι την Ανταρκτική, αυτό έχει γίνει γνωστό τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τις αναλύσεις που κάνουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπήρξε ανησυχία και μελετήθηκε περαιτέρω η οικολογική τους δράση, απαγορεύτηκαν κάποιες από αυτές, μπήκαν όρια στα τρόφιμα και έτσι σήμερα διερευνούμε με διάφορες μελέτες και έρευνες πανευρωπαϊκά, πού βρίσκονται, ποια είναι τα επίπεδά τους και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν» περιέγραψε ο κ. Θωμαΐδης.