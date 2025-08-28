Η Skoda Auto σημείωσε σημαντική ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας παγκόσμιες παραδόσεις 509.400 οχημάτων (+13,6%) και κατακτώντας την 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, οι ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις ξεπέρασαν το 22,8% των παραδόσεων, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα οδηγεί με συνέπεια τη μετάβαση στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τα ολοκαίνουργια Enyaq και Elroq ξεχώρισαν στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η νέα plug-in hybrid έκδοση του Kodiaq προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Η Skoda αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει κερδοφορία, τεχνολογική καινοτομία και διεθνή ανάπτυξη. Το γεγονός ότι κατακτήσαμε την 3η θέση στην Ευρώπη μέσα σε λίγα χρόνια, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δύναμη του brand. Συνεχίζουμε με αφοσίωση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ελευθερία επιλογής και premium εμπειρία οδήγησης σε κάθε οδηγό».