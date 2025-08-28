Στρατιά εντυπωσιακών μοντέλων θα έχει και η Opel , με τη δική της ερμηνεία για την αποδοτική ηλεκτροκίνηση. Ειδικότερα, ο Γερμανός κατασκευαστής θα γιορτάσει δύο εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και το νέο Opel Mokka GSE, ενώ θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και το ισχυρό Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Opel θα παρουσιάσει στο IAA Summit σε παγκόσμια πρεμιέρα το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Όπως δηλώνει και το όνομα, το εντυπωσιακό αυτό concept car προσφέρει μια προοπτική για τα επερχόμενα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα GSE και, παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Opel στην κατηγορία μικρών αυτοκινήτων. Επιπλέον, από το φθινόπωρο και έπειτα, η εμπειρία οδήγησης του Corsa GSE Vision Gran Turismo θα είναι διαθέσιμη για όλους, μέσα από τον κορυφαίο παγκοσμίως simulator αγώνων ταχύτητας Gran Turismo 7.

Με συναρπαστικό design, εντυπωσιακή ισχύ 588 kW (800 ίππων), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αποτελεί την επιτομή του Brand υψηλών επιδόσεων GSE της Opel.

Η Opel θα γιορτάσει ακόμη μία πρεμιέρα στο Μόναχο: το νέο Opel Grandland Electric AWD. Το κορυφαίο SUV γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό, αφού πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα της Μάρκας. Οι επιδόσεις μιλούν από μόνες τους: ισχύς 239 kW (325 hp), μέγιστη ροπή 509 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία φθάνει έως 489 km (WLTP1), ενώ αργότερα μέσα στο έτος θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις με αυτονομία έως 501 km.λ