Η Opel, όπως και όλες οι φίρμες στον όμιλο Stellantis, ποντάρει στην υβριδική τεχνολογία. Έτς, τα δημοφιλή Astra και Astra Sports Tourer θα φέρουν κάτω από το καπό τους, ένα νέο, πιο αποδοτικό σύστημα plug-in hybrid, προσφέροντας 144 kW (196 ίππους) συνολικής ισχύος και 360 Nm ροπής. Θα προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ κεντρικό σημείο στην νέα υβριδική διάταξη θα είναι η μεγαλύτερη μπαταρία 17,2 kWh, η οποία αυξάνει την ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χιλιόμετρα (WLTP), προσφέροντας δυνατότητα μηδενικών εκπομπών σε αστικό περιβάλλον.

Ο συνδυασμός των 1,6 λίτρων turbo) με τον ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει πλέον 92 kW (125 ίπποι) εξασφαλίζει ομαλή συνεργασία και αποτελεσματική απόδοση ενέργειας.Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές για την κατηγορία: 0–100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα για το Astra και 7,7 δευτερόλεπτα για το Sports Tourer, με τελική ταχύτητα 225 χλμ./ώρα.

Σημείο αναφοράς στο νέο μοντέλο θα είναι η κατανάλωση που παραμένει χαμηλή: 12,7–13,1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας/100 χλμ. και 2,2–2,4 λίτρα βενζίνης/100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ κυμαίνονται στα 50–54 g/km (WLTP).

Στα υπόλοιπα σημείαο το μικρομεσαίο μοντέλο διακρίνεται για την άνεση του σαλονίου του, το πληθωρικό τεχνολογικό πακέτο με το σύστημα πολυμέσων που θα περικλύει όλες τις απαραίτητες εφαρμογές για την οδηγική ασφάλεια.