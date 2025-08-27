Τη συνεχή αστυνομική παρακολούθηση του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου διέταξε ανώτατος δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (STF), επικαλούμενος τον κίνδυνο διαφυγής του. Η απόφαση ελήφθη χθες, Τρίτη, ενώ ο Μπολσονάρου τελεί ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό και υποχρεούται να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού.

Βάσει του επίσημου εγγράφου που έφερε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο, ο δικαστής Αλεσάντρ ντε Μοράις ζητεί από την ομοσπονδιακή αστυνομία να εξασφαλίσει ότι ο πρώην πρόεδρος θα παρακολουθείται συνεχώς. Όπως διευκρίνισε, πρέπει να «αναπτυχθούν ομάδες στη διεύθυνση όπου ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατ’ οίκον κράτηση» από τις 4 Αυγούστου.

Φόβοι περί απόπειρας διαφυγής και δικαστικές εξελίξεις

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται στο επίκεντρο δίκης σχετικά με απόπειρα πραξικοπήματος, η τελική φάση της οποίας θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για συνωμοσία με στόχο τη διατήρηση της εξουσίας «με αυταρχικό τρόπο», παρά την εκλογική του ήττα το 2022 από τον κεντροαριστερό Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα. Εάν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή έως και 40 ετών κάθειρξης.

Η αυστηροποίηση των μέτρων προήλθε κατόπιν αιτήματος του Λίντμπεργκ Φαρίας, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος (PT) του Λούλα, ο οποίος υπογράμμισε τον «αληθινό κίνδυνο φυγής» του Μπολσονάρου εκτός Βραζιλίας για να αποφύγει ενδεχόμενη καταδίκη. Ενίσχυση στο αίτημα αυτό πρόσφερε και η εισαγγελία, η οποία, εξετάζοντας τα στοιχεία, συνέστησε τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Στην αιτιολόγηση της απόφασης, ο δικαστής Μοράις ανέφερε πως ο βουλευτής Εντουάρντου Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου, πραγματοποιεί στην Αμερική εκστρατεία «για την παρέμβαση των αμερικανικών αρχών υπέρ του πατέρα του».

Διεθνείς αντιδράσεις και νέες κατηγορίες

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε μέρος των βραζιλιάνικων προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ, με την επίκληση του «κυνηγιού μαγισσών» σε βάρος του ακροδεξιού συμμάχου του. Η κυβέρνησή του επέβαλε επίσης κυρώσεις στον κ. Μοράις.

«Οι ακατάπαυστες ενέργειες» του βουλευτή «σε ξένη χώρα δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής του Ζαΐχ Μπολσονάρου για να ξεφύγει από τον νόμο, ιδίως καθώς πλησιάζει η συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο» για την υπόθεση, σημείωσε ο δικαστής.

Σύμφωνα με τον Μοράις, «οι ακατάπαυστες ενέργειες» του γιού του Μπολσονάρου στο εξωτερικό ενισχύουν την ανησυχία περί διαφυγής του πρώην προέδρου ενόψει των επικείμενων δικαστικών εξελίξεων.

Υπενθυμίζεται πως ο 70χρονος Μπολσονάρου τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς παραβίασε δικαστική απαγόρευση που του επέβαλε να μην εκφράζεται δημόσια σχετικά με την υπόθεση μέσω κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα, ερευνάται ξεχωριστή υπόθεση για παρακώλυση της δικαιοσύνης στον ίδιο και στον βουλευτή γιο του Εντουάρντου, ύστερα από σύσταση της ομοσπονδιακής αστυνομίας την προηγούμενη εβδομάδα για απαγγελία κατηγοριών.

Αναζητώντας πολιτικό άσυλο – Η στάση της υπεράσπισης

Κατά την κατάσχεση του τηλεφώνου του Μπολσονάρου, οι διωκτικές αρχές φέρεται να εντόπισαν έγγραφο με «αίτημα για πολιτικό άσυλο» προς τον Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι. Η υπεράσπιση, ωστόσο, αντέτεινε ότι το αίτημα αυτό ανάγεται στον Φεβρουάριο του 2024 κι έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο ύποπτης συμπεριφοράς για επικείμενη φυγή του πρώην προέδρου.