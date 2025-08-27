Η γερμανική κυβέρνηση άναψε το «πράσινο φως» για ένα νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία συστήματος εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, αφήνοντας, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο για την ενίσχυση της Bundeswehr και την οικοδόμηση της ισχυρότερης συμβατικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη, σε απάντηση προς τη συνεχιζόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Σημαντική ήταν η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια στο κτίριο του υπουργείου Άμυνας. Εκεί, υπό την προεδρία του Φρίντριχ Μερτς, εγκρίθηκε το νομοσχέδιο. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «η Ρωσία είναι και θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση απαντά «με αποφασιστικότητα».

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η Γερμανία να διαθέτει «τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στη συμμαχία του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή πλευρά». Το νέο σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μορφή «light θητείας», προβλέπει τον διπλασιασμό των εφέδρων σε 200.000 και παράλληλα ενθαρρύνει περισσότερους εθελοντές να ακολουθήσουν καριέρα στον στρατό.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, που αναμένεται να περάσει από το κοινοβούλιο, από το επόμενο έτος όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα λαμβάνουν υποχρεωτικά ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και του ενδιαφέροντός τους για στρατιωτική υπηρεσία. Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, μπορούν επίσης να συμμετέχουν, αλλά σε εθελοντική βάση.

Ωστόσο, το μέτρο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού. Στελέχη του CDU/CSU όπως ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεφουλ, εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για το αν η Γερμανία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της άμυνάς της χωρίς την πλήρη επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας. Όπως επεσήμαναν, η χώρα δεν έχει τον χρόνο να περιμένει την απόδοση ενός εθελοντικού μοντέλου.

Αντιθέτως, το SPD εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Εκτιμά ότι τα προβλεπόμενα κίνητρα όπως υψηλός μισθός, δωρεάν μετακινήσεις, βοήθεια για την απόκτηση άδειας οδήγησης και προσφορά μαθημάτων ξένων γλωσσών – θα προσελκύσουν τους νέους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προεχόμενος από το SPD, δήλωσε πως στόχος είναι η αύξηση του συνολικού αριθμού των στρατιωτών σε 260.000 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, έναντι των 180.000 που υπηρετούν σήμερα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Bundeswehr πρέπει να μεγαλώσει. Η διεθνής κατάσταση ασφαλείας, και κυρίως η επιθετική στάση της Ρωσίας, το καθιστούν αναγκαίο».

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, εφόσον οι στόχοι στελέχωσης δεν επιτευχθούν, η κυβέρνηση διατηρεί τη δυνατότητα να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, κατόπιν έγκρισης του υπουργικού συμβουλίου και του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, έξω από το υπουργείο Άμυνας, μικρή ομάδα διαδηλωτών εξέφρασε την αντίθεσή της στην πιθανή επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας, τονίζοντας τους κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα.