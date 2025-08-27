Η SpaceX πέτυχε την 10η δοκιμαστική πτήση του νεότερης γενιάς πυραύλου Starship, αφήνοντας πίσω της μια σειρά αποτυχιών που είχαν δημιουργήσει προβληματισμό. Ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ εκτοξεύτηκε από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας, λίγο μετά τις 18:30 τοπική ώρα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή πτήση διάρκειας 60 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, παρατηρήθηκαν εκρήξεις σε τμήματα των κινητήρων, ενώ τα πλευρικά πτερύγια του πυραύλου πήραν φωτιά και ταλαντεύτηκαν έντονα. Ωστόσο, η πτήση συνολικά θεωρήθηκε επιτυχής από τη SpaceX. Η NASA σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Starship για την αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη, στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος Artemis, με ορίζοντα το 2027.

Ο Ίλον Μασκ, Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX, δήλωσε στο X: «Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!». Η επιτυχία αυτή ακολουθεί τρεις αποτυχημένες εκτοξεύσεις του Starship μέσα στο 2025, καθώς και μια έκρηξη πυραύλου στην εξέδρα εκτόξευσης τον περασμένο Ιούνιο.

Το Starship της SpaceX αποτελείται από δύο βασικά μέρη: τον πύραυλο Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship. Είναι σχεδιασμένο να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο και ικανό να μεταφέρει ανθρώπους τόσο στη Σελήνη όσο και στον Άρη.

Η εκτόξευση της Τρίτης ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς. Όλοι οι 33 κινητήρες λειτούργησαν κανονικά και, περίπου επτά λεπτά μετά, το διαστημόπλοιο διαχωρίστηκε από τον πύραυλο, ο οποίος έπεσε στον Κόλπο του Μεξικού. Το Starship της SpaceX συνέχισε την πορεία του, φτάνοντας σε υψόμετρο σχεδόν 200 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, και εκτέλεσε μία παράκτια τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

Η SpaceX δήλωσε ότι στόχος της ήταν να δοκιμάσει τις αντοχές του συστήματος, πιέζοντας τον πύραυλο στα όριά του. Παρά τις προηγούμενες αποτυχίες, η εταιρεία εξακολουθεί να προχωρά με το φιλόδοξο όραμά της, αν και έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το κατά πόσο ο Ίλον Μασκ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στο διαστημικό της σκέλος, δεδομένης της ενεργής του εμπλοκής στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.