Το διαστημόπλοιο Dragon της εταιρείας SpaceX, με ένα διεθνές πλήρωμα που περιλαμβάνει δύο Αμερικανούς αστροναύτες, έναν Ρώσο κοσμοναύτη και έναν Ιάπωνα αστροναύτη, πραγματοποίησε σήμερα επιτυχή εκτόξευση από τη Φλόριντα με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επιχειρήσεων της NASA και φέρει την ονομασία “Crew-11”.

Το διαστημόπλοιο Dragon, που εκτοξεύθηκε με τη βοήθεια πυραύλου Falcon 9, απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στις 18:43 ώρα Ελλάδος (15:43 GMT). Η άφιξή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο.

Η εκτόξευση μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτό το σημαντικό βήμα για τη συνέχιση των διεθνών συνεργασιών στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης.

Dragon and Crew-11 on-orbit on their way to the @Space_Station pic.twitter.com/z5j3oJg59Z

— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025