Ένα μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα των Ηνωμένων Πολιτειών εκτοξεύθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, με τη χρήση πυραύλου Falcon 9 της SpaceX. Η επιτυχής απογείωση σημειώθηκε στις 23:50, τοπική ώρα (06:50 ώρα Ελλάδας), και καταγράφηκε ζωντανά από τα μέσα του ομίλου του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Το όχημα, γνωστό ως X-37B, σχεδιάστηκε από την Boeing για να παραμένει σε τροχιά ακόμη και για εκατοντάδες ημέρες. Το συγκεκριμένο σκάφος, που μοιάζει με μικρό διαστημικό λεωφορείο, έχει ήδη συμπληρώσει επτά μακροχρόνιες αποστολές, παραμένοντας συνολικά περισσότερα από 10 χρόνια στο διάστημα, όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρείας.

Επιστημονικές δοκιμές και διαστημική πλοήγηση

Η ακριβής διάρκεια της όγδοης αυτής αποστολής δεν έχει αποκαλυφθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς ελάχιστες πληροφορίες γίνονται γνωστές για το X-37B. Σύμφωνα όμως με τη Boeing, το πρόγραμμά του αποσκοπεί στην υλοποίηση επιστημονικών δοκιμών και πειραμάτων που σχετίζονται με τις «διαδορυφορικές επικοινωνίες λέιζερ» και την «βελτίωση της διαστημικής πλοήγησης».

Στόχος αυτών των πειραμάτων είναι «να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αρχιτεκτονικής των αμερικανικών διαστημικών επικοινωνιών», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική εταιρεία.

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προηγούμενες αποστολές

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έχει μήκος περίπου εννέα μέτρα και αντλεί ενέργεια χάρη σε ηλιακούς συλλέκτες. Παρότι η αποστολή του στο διάστημα προϋποθέτει πύραυλο, το X-37B είναι σχεδιασμένο για να επιστρέφει αυτόνομα στη Γη. Τον Μάρτιο, το σκάφος προσγειώθηκε στην Καλιφόρνια ύστερα από παραμονή άνω του ενός έτους σε τροχιά.