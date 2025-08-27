Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε μέσω των κοινωνικών δικτύων τον Κώστα Πυλαρινό, ένα από τα πλέον ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Αναδρομή στη διαδρομή του Κώστα Πυλαρινού

Στο μήνυμα του πρωθυπουργού, αναδεικνύεται η μακρόχρονη και συνεπής πορεία του Κώστα Πυλαρινού στην πολιτική σκηνή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα».

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καραμανλή, από όπου και παρέμεινε ενεργός έως τις τελευταίες του ημέρες, απολαμβάνοντας τον σεβασμό τόσο των συναγωνιστών του, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Ο πρωθυπουργός σημειώνει πως ο Κώστας Πυλαρινός ξεχώριζε για τη συνέπειά του, είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών.

Η προσφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στην πολιτική. Ο Κώστας Πυλαρινός διακρίθηκε και σε άλλους τομείς, όπως στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στην Εκκλησία της Ελλάδος. Μέσα από τη δράση του, όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, απέδειξε ότι «η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλήγει εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Κώστα Πυλαρινού, τιμώντας τη σημαντική συμβολή του στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.