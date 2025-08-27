Το νέο 308 ανανεώνεται με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του στην κατηγορία των μικρομεσαίων.Η PEUGEOT προσφέρει τα νέα μοντέλα PEUGEOT 308 και 308 SW με τέσσερις επιλογές κινητήρα – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό και ντίζελ – και πέντε εκδόσεις εξοπλισμού: Style, Allure, GT και GT exclusive, καθώς και την έκδοση Business.

Συγκεκριμένα, το νέο 308 φρεσκαρίστηκε εντός και εκτός διαθέτει ριζικά επανασχεδιασμένη εμφάνιση, ενώ συνεχίζει να ποντάρει στην πλήρη γκάμα των κινητήρων – από diesel και βενζίνη έως υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Ηδη έχουν συμπληρωθεί τέσσερα χρόνια, αλλά η συνταγή του παραμένει ίδια, ως προς την άνεση, σημείο που κερδίσει και το ανανεωμένο 308.

Στα νέα στοιχεία, ξεχωρίζουν τα διπλά LED φώτα που προσφέρουν πιο σύγχρονη και δυναμική αισθητική, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις GT και GT Premium χρησιμοποιείται τεχνολογία Matrix LED με δυναμικά φλας.

Τα νέα PEUGEOT 308 διαθέτουν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή, με τρεις λεπτές λυχνίες LED τοποθετημένες στην περιοχή των ματιών για να ενισχύσουν την εκφραστικότητα του οχήματος.

Το άνετο εσωτερικό του, διατηρεί το γνωστό i-Cockpit, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και βελτιωμένες 3D γραφικές απεικονίσεις, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία οδήγησης.

Στην πιο πρακτική έκδοση, τη στέισον, η πρακτικότητα έχει το πάνω χέρι, μοντέλο που θα αγαπηθεί από τους οικογενειάρχες με μεγάλες μεταφορικές ανάγκες. Ειδικότερα, η έκδοση 308 SW συνδυάζει πρακτικότητα και ευρυχωρία, με μήκος μεγαλύτερο από το hatchback και πορτμπαγκάζ χωρητικότητας 598 έως 1.487 λίτρων.

Στο εσωτερικό, η λογική ακολουθεί τη νεότερη σχεδιαστική φιλοσοφία που είδαμε στο 3008. Καθαρές και αρμονικές γραμμές ενσωματώνουν άψογα τον πίνακα οργάνων, την κεντρική οθόνη αφής 10” και τους φυσικούς διακόπτες. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων στο βασικό εξοπλισμό, με νέα 3D γραφικά (έκδοση GT), ενώ δεν λείπουν και οι πρακτικές συντομεύσεις i-Toggles. Επιπλέον, νέος είναι και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με επιλογές οκτώ χρωμάτων. Ο χώρος αποσκευών για την υβριδική έκδοση είναι 412 lt, ενώ αυτός της plug-in hybrid περιορίζεται στα 314 lt.

Η γκάμα είναι πλήρης από τον οικονομικό ( και πλέον έχοντας το μικρότερο μερίδιο σε πωλήσεις) νυίζελ κινητήρα π1.5 BlueHDi που αποδίδει 130 ίππους (96 kW) και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Η βενζινοκίνητη mild hybrid έκδοση 1.2 PureTech των 145 ίππων (107 kW) χρησιμοποιεί κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων (e-DSC6) και ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ, που επιτρέπει ηλεκτρική οδήγηση έως και στο 50% του χρόνου σε αστικές συνθήκες. Αυτή η έκδοση θα έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό σε πωλήσεις, ενώ υπάρχει και η plug-in υβριδική έκδοση με μοτέρ 1.6 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα για συνολική ισχύ 195 ίππων (143 kW) και μπαταρία 17,2 kWh, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χιλιόμετρα (WLTP).

Τέλος, υπάρχει και η πλήρως ηλεκτρική έκδοση E-308 αποδίδει 156 ίππους (115 kW) και φέρει μπαταρία 58,4 kWh. Το νέο PEUGEOT E-308 προσφέρει εκτεταμένη αυτονομία 450 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP), τοποθετώντας το έτσι στην κορυφή της κατηγορίας του από αυτή την άποψη. Αυτή η απόδοση, που αντιπροσωπεύει πρόοδο 34 χλμ. σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, έχει επιτευχθεί χάρη σε σχολαστική προσπάθεια στην απόδοση.