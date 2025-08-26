Μια σοκαριστική ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας μέτωπο είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία.

Πρωταγωνιστής ο 33χρονος εθνοφρουρός Βλάντισλαβ ο οποίος κατάφερε να επιζήσει, αφού Ρώσοι στρατιώτες του έκοψαν τον λαιμό, τον θεώρησαν ότι είχε χάσει την ζωή του και τον πέταξαν μέσα σε λάκκο μαζί με άλλους αιχμαλώτους πολέμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Suspilne, ο Βλάντισλαβ κατόρθωσε να σκαρφαλώσει έξω από τον λάκκο και να περάσει πέντε ολόκληρες ημέρες έρποντας προς τις ουκρανικές γραμμές, προτού εντοπιστεί στις 17 Αυγούστου και μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο στρατιώτης είχε χάσει μεγάλη πόσότητα αίματος ενώ τα τραύματα του είχανε αρχίσει να μολύνονται

Insieme ai suoi sette confratelli, Vladislav fu catturato durante una missione di combattimento. I russi torturarono loro brutalmente Trovandosi nella fossa, lui si bendò il suo collo tagliato con i resti dei vestiti e, quando si fece buio, strisciò verso le posizioni ucraine… https://t.co/Sn446W1vdq pic.twitter.com/XQ4xtcCaa5 — VADYM 🇺🇦🌐🇮🇹 (@VadymVietrov) August 26, 2025

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου τον περιέθαλψε, σημείωσε ότι σε αυτά τα έντεκα χρόνια των μαχών δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά τέτοιο περιστατικό.

Ακόμη ο διευθυντής του νοσοκομείου Σερχίι Ριζένκο δήλωσε: «Όταν κόβεται ο λαιμός κάποιου και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Εκείνος κράτησε μέχρι το τέλος και αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η σιγουριά του ότι όλα θα πήγαιναν καλά».

Επίσης ο Βλάντισλαβ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά ακόμη δεν μπορεί να μιλήσει.Η στρατιωτική του μονάδα έχασε μια θέση κοντά στο Ποκρόβσκ πριν από μερικές εβδομάδες και στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους στρατιώτες του, αιχμαλωτίστηκε.

Στη μαρτυρία του καταγράφει τις αποτρόπαιες πράξεις βίας από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εις βάρος των αιχμαλώτων, όπως ακρωτηριασμούς, κομμένα χείλη, αυτιά και γεννητικά όργανα και αφαίρεση ματιών. Ο ίδιος ήταν ο τελευταίος από οκτώ Ουκρανούς στρατιώτες που ρίχτηκαν μέσα σε λάκκο από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αφού πίστευαν ότι όλοι τους είναι νεκροί.

Αυτή η τραγική υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά από τεκμηριωμένα εγκλήματα πολέμου. Τον προηγούμενο μήνα, η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 273 περιπτώσεις εκτελέσεων Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του πολέμου, τον Απρίλιο του 2022, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη Μπούτσα, όπου δολοφόνησαν αμάχους μια ακόμη πράξη που έχει καταδικαστεί ως έγκλημα πολέμου. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν σαφή παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης.