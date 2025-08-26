Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Κατάρ ζήτησαν από τη Χαμάς να παρουσιάσει τις απαιτήσεις της για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ταυτόχρονα, αιγυπτιακή αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Ισραήλ για να προετοιμάσει τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ισραήλ αναζητά τρόπους για την παύση του πολέμου στη Γάζα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ Αλ-Ανσάρι, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων δεν είναι καθοριστικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι το βάρος πέφτει στην αντίδραση του Ισραήλ.

Ο Αλ-Ανσάρι δήλωσε ότι: «Το σημαντικό τώρα δεν είναι ο τόπος διεξαγωγής, αλλά να επιτευχθεί συμφωνία άμεσα. Υπάρχει ήδη μια πρόταση στο τραπέζι, στην οποία το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει».

Ακόμη πρόσθεσε δε ότι οι προσπάθειες καθυστέρησης της διαδικασίας μέσω αλλαγής τοποθεσιών ή άλλων τακτικών είναι σαφείς στη διεθνή κοινότητα και ήρθε η ώρα το Ισραήλ να δώσει σοβαρή απάντηση σε όσα έχει δεσμευθεί στο παρελθόν.

Τέλος το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει για να εξετάσει την πορεία του πολέμου και τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός και για την απελευθέρωση των ομήρων.