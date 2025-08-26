Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα πυρά του που είχαν στόχο το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά τα οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε δημοσιογράφοι, αποσκοπούσαν στην καταστροφή κάμερας που είχε εγκαταστήσει η Χαμάς. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η κάμερα είχε τοποθετηθεί στη ζώνη του νοσοκομείου και αξιοποιούνταν από τη Χαμάς για παρακολούθηση των κινήσεων των ισραηλινών δυνάμεων και για «καθοδήγηση τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον τους».

Η ανακοίνωση επισημαίνει πως οι στρατιώτες «ενήργησαν για να εξαλείψουν την απειλή, πλήττοντας και διαλύοντας την κάμερα». Από το πλήγμα στο νοσοκομείο, ο στρατός αναφέρει ότι σκοτώθηκαν έξι μέλη της Χαμάς, ενώ το συνολικό θύμα είναι εικοσι. Στα ονόματα των έξι σκοτωμένων που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός, δεν περιλαμβάνονται οι πέντε δημοσιογράφοι. Αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους δημοσιογράφους δεν ανήκε στη Χαμάς.

Συνεχίζεται η Έρευνα και τα Ερωτήματα για το Πλήγμα

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου διέταξε τη συνέχιση της έρευνας, με έμφαση σε δύο βασικά θέματα: «πώς ελήφθη η απόφαση επί του πεδίου» και «τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν για το πλήγμα». Τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε η φονική επίθεση παραμένουν ανοιχτά, ενώ η διεθνής δημοσιογραφική κοινότητα ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Την ώρα της επίθεσης, το πρακτορείο Reuters μετέδιδε ζωντανές εικόνες από το νοσοκομείο, χάρη στο συνεργάτη του, εικονολήπτη Χουσάμ αλ Μάσρι. Η ζωντανή μετάδοση διεκόπη «με το πρώτο πλήγμα του ισραηλινού στρατού», καταγράφοντας τη δραματική στιγμή.

Μαζί με τον αλ Μάσρι, νεκροί είναι η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, συνεργάτιδα του Associated Press και άλλων μέσων, ο Μοχάμεντ Σαλάμα που εργαζόταν για το Al Jazeera, ο Μοάζ Άμπου Τάχα, συνεργάτης διαφόρων ενημερωτικών μέσων και περιστασιακά του Reuters, καθώς και ο Άχμεντ Άμπου Αζίζ. Τραυματισμό υπέστη ο φωτορεπόρτερ Χάτεμ Χάλεντ, επίσης συνεργάτης του Reuters.