Πορτογαλικό… ντέρμπι ενδέχεται να γίνει για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς τις τελευταίες ώρες προέκυψε ενδιαφέρον της Πόρτο για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού!

Οι «Δράκοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με αρκετές ομάδες για την παραχώρηση του Σαμού Ομοροντιόν και αναζητούν τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο Ιωαννίδης είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της Πόρτο, ενώ σε ανεπίσημες συζητήσεις οι Πορτογάλοι έχουν αναφέρει ότι είναι διατεθειμένοι να φτάσουν κοντά στις οικονομικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού για τον Ιωαννίδη!

Την ίδια στιγμή η Σπόρτινγκ είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν έχει βελτιώσει την προσφορά της και δεν υπάρχει συμφωνία με τους Πράσινους για τον κάπταιν του συλλόγου.