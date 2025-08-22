Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις στο θέμα του Φώτη Ιωαννίδη. Όπως γράψαμε νωρίτερα, το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον Έλληνα επιθετικό όχι απλά είναι υπαρκτό, αλλά οι Πορτογάλοι είναι έτοιμοι να καταθέσουν επίσημη πρόταση προς τον Παναθηναϊκό για την αγορά του παίκτη.

Το ενδιαφέρον έρχεται να επιβεβαιωθεί και από τα πλέον επίσημα χείλη. Ο Ρουί Μπόρζες, προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κλήθηκε να απαντήσει στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που δόθηκε ενόψει του αγώνα της επόμενης αγωνιστικής της ομάδας του. Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για το αν πράγματι υφίσταται ενδιαφέρον για τον Ιωαννίδη και εκείνος το παραδέχτηκε.

«Δεν έχω συζητήσει την αγορά μεταγραφών, ο Ιωαννίδης έχει συνδεθεί εδώ και πολύ καιρό, ακόμα και πριν έρθω στην ομάδα. Μαζί με τους Γερεμάι και Ζότα Σίλβα είναι τρεις παίκτες που έχουμε εντοπίσει. Είναι φυσιολογικό να μιλάμε για αυτό, αλλά η καλύτερη στιγμή για να το συζητήσουμε είναι όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος».

Από τον Παναθηναϊκό δεν προκύπτει το παραμικρό γύρω από το θέμα του Φώτη Ιωαννίδη, πλην όμως έχει δοθεί… εντολή στους ατζέντηδες για προτάσεις επιθετικών. Προκειμένου να είναι έτοιμοι οι πράσινοι να τρέξουν το θέμα του αντικαταστάτη του Έλληνα επιθετικού εάν κι εφόσον προχωρήσει η πώλησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.