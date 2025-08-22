Η Abola επανέφερε σήμερα το θέμα του ενδιαφέροντος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη. Θυμίζουμε πως πέρσι αποτέλεσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό φλερτ του καλοκαιριού, με τη Σπόρτινγκ να προσφέρει ακόμα και 25 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό, αλλά τον Παναθηναϊκό να μην… ενδίδει. Πλην όμως, στη Λισαβόνα φαίνεται πως δεν ξεχνούν το όνομα του Φώτη ο οποίος παραμένει ψηλά στη λίστα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ρεπορτάζ της Abola όχι μόνο έχει βάση, αλλά οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με τον Παναθηναϊκό και είναι αποφασισμένοι τούτη τη φορά να κάνουν τον παίκτη δικό τους. Έχοντας αρκετό διαθέσιμο χρήμα στα ταμεία τους απ’ τις φετινές πωλήσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει.

Αυτή τη στιγμή η συζήτηση και η διάθεση από πλευράς Σπόρτινγκ ξεκινάει σε μια βάση 20 με 22 εκατομμυρίων ευρώ ως φιξ ποσό προς τον Παναθηναϊκό. Αλλά και με ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης στους πράσινους, ώστε να τους πείσουν να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή ο οποίος φαίνεται κι αυτός από την πλευρά του ορθάνοιχτος στο ενδεχόμενο να μετακομίσει εκεί που πριν λίγες μέρες πήγε και ένας από τους καλύτερους φίλους του: ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Τα 30 εκατομμύρια ευρώ που όρισε ο Αλαφούζος για Ιωαννίδη

Θυμίζουμε ότι το ποσό που όρισε πρόσφατα ως τιμή πώλησης του παίκτη και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, είναι τα 30 εκατομμύρια ευρώ, πλην όμως δεν αποκλείεται με 22-23 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπώλησης να τον παραχωρήσει. Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει φημολογούμενο ενδιαφέρον της Φιορεντίνα είχε πει:

«Είναι αλήθεια, η Φιορεντίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Φώτη από τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας. Δεν θα πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ».

Γιατί «καίγεται» για επιθετικό η Σπόρτινγκ

Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή θα εξαρτηθεί από την ενδεχόμενη αποχώρηση του Κόνραντ Χάρντερ, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρεν και μοιάζει πολύ πιθανό να φύγει από τη Λισαβόνα τις επόμενες ημέρες. Γι’ αυτό και στη Σπόρτινγκ… καίγονται να βρουν επιθετικό. Η πρώτη προσφορά των Γάλλων (κάτω από 20 εκατομμύρια ευρώ) απορρίφθηκε από τους ανθρώπους της Σπόρτινγκ, καθώς τα «λιοντάρια» θέλουν ένα ποσό μεταξύ 23 και 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δανός επιθετικός ήταν η λύση της ύστατης ώρας για τους Πορτογάλους πέρυσι το καλοκαίρι όταν είχαν εξαντλήσει κάθε περιθώριο και δεν είχαν καταφέρει να κάνουν δικό τους τον Ιωαννίδη. Τώρα, ο άσος του Παναθηναϊκού είναι πιθανό να μετακομίσει στην πορτογαλική πρωτεύουσα για να αντικαταστήσει τον παίκτη που αγοράστηκε στη θέση του.

Ο Χάρντερ είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς δεν υπολογίζεται ως βασικός, και πιέζει για να αποχωρήσει από το «Αλβαλάντε». Η Σπόρτινγκ, λοιπόν, επειδή «καίγεται» έχει προσεγγίσει ήδη τον Παναθηναϊκό, καθώς θέλει να έχει έτοιμο τον παίκτη που θα πάρει στη θέση του Χάρντερ και όχι να «τρέχει» την τελευταία στιγμή στη μεταγραφική αγορά.