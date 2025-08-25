Αν και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού είναι στραμμένο κυρίως στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ και στη μάχη για την πρόκριση στη League Phase του Europa League, οι μεταγραφικές εξελίξεις «τρέχουν» και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τον Φώτη Ιωαννίδη βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, η Σπόρτινγκ έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού για πενταετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει ετήσιες απολαβές της τάξης των 2,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η οικονομική πρόταση προς το «τριφύλλι» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της πράσινης ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι φέρονται να προσφέρουν έως 22 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ποσό που θεωρείται χαμηλό και δεν ικανοποιεί τη διοίκηση.

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας δεν σκοπεύουν να υπερβούν το συγκεκριμένο όριο, ποντάροντας περισσότερο στην επιθυμία του ίδιου του παίκτη να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό και να αγωνιστεί στο Champions League. Ο Ιωαννίδης πράγματι σκέφτεται θετικά το ενδεχόμενο ενός μεγάλου βήματος στην καριέρα του, όμως ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος που έχει το «πάνω χέρι». Εάν ο Γιάννης Αλαφούζος παραμείνει σταθερός στις απαιτήσεις των 30 εκατ. ευρώ, η μεταγραφή δύσκολα θα προχωρήσει.

Από την άλλη, ο αρχηγός των «πρασίνων» διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ και στην Πορτογαλία θεωρούν πιθανό να επιχειρήσει να τον πείσει να αποδεχθεί την πρόταση της Σπόρτινγκ, ώστε να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στη Λισαβόνα.