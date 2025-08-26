Ο Αρκάς επιστρέφει ξανά με το μοναδικό του χιούμορ, χαρίζοντας ένα σκίτσο που έγινε ήδη viral στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη φορά, ο γνωστός σκιτσογράφος «παντρεύει» το καθημερινό με το απρόσμενο, μέσα από μια χιουμοριστική απεικόνιση… πριζών.

Στο σκίτσο βλέπουμε μια «θηλυκή» πρίζα να αναφωνεί με έκπληξη: «Θεέ μου! Ο άντρας μου!», μόλις αντικρίζει το φις που πλησιάζει. Με μια απλή ατάκα, ο Αρκάς καταφέρνει για άλλη μια φορά να παίξει με τις λέξεις και τις έννοιες, προσφέροντας στιγμές γέλιου και σχολιασμού στους χρήστες του διαδικτύου.

Η σάτιρα και η καυστική ματιά του δημιουργού συνεχίζουν να βρίσκουν απήχηση στο κοινό.

Το σημερινό σκίτσο