Ένας επικίνδυνος ελιγμός με αυτοκίνητο, που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίος.

Ασυνείδητος οδηγός έχοντας αναπτύξει ταχύτητα έστριψε τραβώντας χειρόφρενο σε μία επικίνδυνη στροφή στο Αγρίνιο, τη στιγμή που γονείς με το 15 μηνών παιδί τους επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Όπως καταγράφεται στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, ακούγοντας το μαρσάρισμα του οχήματος η μητέρα έντρομη με το μωρό της στην αγκαλιά τρέχει για να γλιτώσει πίσω στο πεζοδρόμιο. Ο οδηγός του οχήματος φρενάρει την τελευταία στιγμή και στην συνέχεια τους εγκαταλείπει, χωρίς καν να ζητήσει συγγνώμη, τονίζει o σύζυγος της γυναίκας. «Περνούσαμε την διάβαση και τη στιγμή που φεύγαμε για να πάμε στο σπίτι μας, μπήκε από τη στροφή με χειρόφρενα και παραλίγο να μας πατήσει, παραλίγο να μας σκοτώσει. Ούτε συγγνώμη, ούτε τίποτα, όταν του ζήτησα το λόγο “τι είναι αυτά που κάνεις θα μας σκοτώσεις”, μου είπε ότι “με χτύπησε άλλος Ρομά” και ότι “τον κυνηγάω για να το χτυπήσω”. Κυνηγούσε το ένα αυτοκίνητο το άλλο. Κάτι είχε γίνει και τρέχανε εδώ ουσιαστικά στη γειτονιά να κυνηγήσει ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο καταγγέλλων, Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο οδηγός που λίγο έλειψε να παρασύρει την οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούσε τα άτομα που επέβαιναν μέσα στο αγροτικό όχημα, τα οποία όπως ισχυρίστηκε, νωρίτερα του είχαν επιτεθεί. Μισή ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας. «Δεν μας χτύπησε το αυτοκίνητο και από τύχη και μόνο είμαστε ζωντανοί. Το κατήγγειλα για άλλη μία φορά στην αστυνομία και ως απάντηση πήρα ότι “δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ο εισαγγελέας και οι νόμοι μας έχουν τα χέρια δεμένα”. Αυτό είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο με την ανομία και με το τρέξιμο που κάνουν με τα αυτοκίνητα και ότι δεν υπάρχει έλεγχος», συμπλήρωσε ο καταγγέλλων.

Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση. Πριν από λίγους μήνες όχημα έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε μέσα σε επιχείρηση της περιοχής προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην εταιρεία.