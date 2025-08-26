Στην πόλη Ατσέχ της Ινδονησίας δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες χτυπήθηκαν σκληρά σε δημόσια θέα με μαστίγιο λόγω της ομοφυλοφιλικής τους σχέσης.

Συνολικά ξυλοκοπήθηκαν 76 φορές ο καθένας, αφού κρίθηκαν ένοχοι από δικαστήριο που λειτουργεί βάσει του αυστηρού ισλαμικού νόμου. Οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις απαγορεύονται στην Ατσέχ, που εφαρμόζει μια εκδοχή της σαρία, του ισλαμικού νομικού κώδικα, αλλά δεν είναι παράνομες στο υπόλοιπο της πολυπληθέστερης χώρας με μουσουλμανική πλειοψηφία στον κόσμο.

Οι άνδρες ήταν μέρος μιας ομάδας 10 ατόμων που ξυλοκοπήθηκαν την Τρίτη σε ένα πάρκο στην πρωτεύουσα της επαρχίας για διάφορα φερόμενα αδικήματα. Οι δύο άνδρες μαστιγώθηκαν ξεχωριστά με ρατάν μπαστούνι, ενώ μια μικρή ομάδα κόσμου παρακολουθούσε, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που ήταν παρών. Οι αρχικές ποινές τους, που ήταν 80 χτυπήματα η κάθε μία, μειώθηκαν κατά τέσσερα λόγω των τεσσάρων μηνών που πέρασαν υπό κράτηση.

Τον Απρίλιο, η τοπική αστυνομία σαρία βρήκε τους δύο άνδρες μαζί σε μια δημόσια τουαλέτα στο ίδιο πάρκο όπου αργότερα τους μαστίγωσαν, δήλωσε η Ρόσλινα Α. Τζαλίλ, επικεφαλής της αστυνομίας σαρία στη Μπάντα Ατσέχ. «Ένας πολίτης είδε ύποπτα άτομα και έκανε αναφορά», είπε η Ρόσλινα. Η οργάνωση Amnesty International καταδίκασε την τιμωρία. Σε ανακοίνωσή της, η περιφερειακή διευθύντρια έρευνας Μόντσε Φέρρερ δήλωσε: «Αυτή η δημόσια μαστίγωση δύο νεαρών ανδρών σύμφωνα με τον Ισλαμικό Ποινικό Κώδικα της Ατσέχ για συναινετικό σεξ είναι μια ανησυχητική πράξη κρατικά θεσμοθετημένης διάκρισης και σκληρότητας».

«Αυτή η τιμωρία αποτελεί τρομακτική υπενθύμιση του θεσμοθετημένου στίγματος και της κακοποίησης που υφίστανται τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ατσέχ». Η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Καλούμε τις αρχές της Ατσέχ και της κεντρικής κυβέρνησης της Ινδονησίας να σταματήσουν αμέσως αυτές τις ταπεινωτικές πρακτικές και να καταργήσουν όλους τους διακριτικούς νόμους που επιτρέπουν τέτοιες παραβιάσεις. «Η περιφερειακή αυτονομία της Ατσέχ δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Την Τρίτη, τρεις γυναίκες και πέντε άνδρες επίσης μαστιγώθηκαν αφού κρίθηκαν ένοχοι για σεξ εκτός γάμου, για να βρίσκονται κοντά σε μέλη του αντίθετου φύλου, και για διαδικτυακό τζόγο. Η μαστίγωση έχει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ του πληθυσμού της Ατσέχ ως κοινή τιμωρία για παραπτώματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η μοιχεία. Η περιοχή άρχισε να εφαρμόζει τον θρησκευτικό νόμο μετά την παραχώρηση ειδικής αυτονομίας το 2001, όταν η Τζακάρτα προσπάθησε να θέσει τέλος σε μια μακροχρόνια ανταρσία για την ανεξαρτησία.

Τον Φεβρουάριο, δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες ηλικίας 24 και 18 ετών μαστιγώθηκαν στην ίδια περιοχή. Η μαστίγωση τους έγινε μπροστά σε αρκετούς ανθρώπους και ήταν η τέταρτη φορά που άνδρες ξυλοκοπήθηκαν για ομοφυλοφιλία. Χτυπήθηκαν πολλές φορές στην πλάτη και τους δίνονταν διαλείμματα μετά από 20 λεπτά για να πιουν νερό και να τους φροντίσουν τις πληγές. Μετά το τελευταίο χτύπημα, ο ένας άνδρας χρειάστηκε να τον μεταφέρουν, καθώς δεν μπορούσε να κινηθεί.

Στην Ατσέχ, η μαστίγωση χρησιμοποιείται ως τιμωρία για μοιχεία, γυναίκες που φορούν στενά ρούχα, κατανάλωση αλκοόλ και για την παράλειψη παρακολούθησης της προσευχής της Παρασκευής.

