Νέα ευκαιρία για κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων με κούρεμα προστίμων έως 75% και εξόφληση οφειλών μέχρι 24 δόσεις, δίνει σε χιλιάδες φορολογούμενους η επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Η Επιτροπή ανασυγκροτείται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και θα συνεχίσει να λειτουργεί έως το Μάρτιο του 2027.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου αριθμού φορο-υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια οι οποίες ήταν αδύνατον να εξεταστούν εντός των προηγούμενων χρονοδιαγραμμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο τέλος του Μαΐου εκκρεμούσε η εκδίκαση 37.262 υποθέσεων εκ των οποίων οι 36.318 είναι προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίες απορρίφθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φορο-υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τα πρακτικά έως 31 Μαρτίου 2027.

Επιτρέπεται επίσης η υποβολή νέας αίτησης εντός της προθεσμίας (έως 24 Ιουλίου 2026) σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Αιτήσεις που δεν εξετάζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο με πράξη του Προέδρου του δικαστηρίου. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώ μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Με την αποδοχή της απόφαση της Επιτροπής επιλύεται αμετάκλητα η εκκρεμής διαφορά και η απόφαση δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Κούρεμα προστίμων

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων και να αναρτήσει το αποδεικτικό της πληρωμής στον ιστότοπο www.eefdd.gr Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις με εκπτώσεις ανάλογες του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγούν ως εξής:

– 75% για εφάπαξ εξόφληση

– 65% για 2-4 δόσεις

– 55% για 5-8 δόσεις

– 50% για 9-12 δόσεις

– 45% για 13-16 δόσεις

– 40% για 17-20 δόσεις

– 35% για 21-24 δόσεις

Αν δεν καταβληθεί το απαιτούμενο 30% ή αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις (ή οι δύο τελευταίες), ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά. Η υπόθεση θεωρείται σαν να μην υπήρξε ποτέ συμφωνία και τα ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται με την αρχική οφειλή.