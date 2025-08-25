Tην πρώτη προπόνηση στη Λεωφόρο πραγματοποίησε ο Ρενάτο Σάντσες, το πιο πρόσφαρο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο Πορτογάλος μέσος, μπροστά στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για τον ρόλο που έπαιξε ο τεχνικός των «πρασίνων» Ρουί Βιτόρια και συμπατριώτης του στην καριέρα του εξηγώντας: «Ήταν ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ρενάτο Σάντσες:

«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα.

Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας. Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος».