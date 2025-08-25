Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πέντε ώρες χρειάστηκαν να περιμένουν τον Rack οι εκατοντάδες θαυμαστές του (όσοι τελικά τον περίμεναν!) που έστησε το κοινό του σε παραλιακό club στην Αρτέμιδα.

Ο γνωστός Έλληνας Ράπερ έστησε για πέντε ώρες τους νεαρούς φανατικούς των τραγουδιών του, με αποτέλεσμα, να αρχίσουν να αποχωρούν πριν καλά εμφανιστεί στη σκηνή, με έντονη την απογοήτευση τους, αφού ούτε τον Rack είδαν, ούτε και τα χρήματα από το εισιτήριο των 20 ευρώ πήραν πίσω. Όπως αναφέρουν μάρτυρες στη συναυλία του, ο Rack ενημέρωσε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ ότι επέστεφε από συναυλία στην Κύπρο και θα καθυστερούσε για περισσότερο από μια ώρα λόγω της αργοπορημένης πτήσης.

Τελικώς, ο κόσμος λίγο μετά τα μεσάνυχτα άρχισε να αποχωρεί – ιδίως οι έφηβοι ηλικίας 12 – 14 ετών – αφού ήδη οι γονείς (που περίμεναν έξω από το Club) άρχισαν να διαμαρτύρονται τόσο για το «στήσιμο» που έφαγαν τα παιδιά τους από τον Rack όσο και για το ξεπερασμένο της ώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Rack εμφανίστηκε στο Club της Αρτέμιδας, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα χωρίς φυσικά σύσσωμο το ένθερμο, φανατικό κοινό του!