Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Ερμιονίδας, όπου συνελήφθη ένας 81χρονος για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Ερμιονίδας συνέλαβαν τον ηλικιωμένο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δέσει έναν σκύλο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τον έσερνε πάνω στο οδόστρωμα. Η αποτρόπαια αυτή πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Σε βάρος του συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.