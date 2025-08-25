Μεγαντίλ στον κλάδο των αναψυκτικών και του καφέ βρίσκεται στα σκαριά καθώς η αμερικανική Keurig Dr Pepper βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της ολλανδικής JDE Peet’s.

Η Keurig Dr Pepper, που δημιουργήθηκε το 2018 μέσω της συγχώνευσης της Keurig Green Mountain και της Dr Pepper Snapple, ελέγχει εμπορικά σήματα όπως τα Dr Pepper, Snapple, 7UP, Schweppes και Green Mountain Coffee. Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η JDE Peet’s, εισηγμένη στο Άμστερνταμ, αποτιμάται σε 12,76 δισεκατομμύρια ευρώ (ή 14,93 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Η JDE Peet’s ελέγχει εμπορικά σήματα όπως η Douwe Egberts και Kenco καθώς και την αλυσίδα καταστημάτων καφέ Peet’s Coffee. Οι μετοχές της έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10% φέτος, αλλά η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι ο τομέας του καφέ θα παραμείνει υποτονικός για το υπόλοιπο του έτους λόγω των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και τις υψηλότερες τιμές του καφέ.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα διαχωρίσει αργότερα τις δραστηριότητές της στον τομέα των αναψυκτικών και του καφέ, ουσιαστικά ακυρώνοντας τη συμφωνία του 2018 που συνένωσε την Keurig και την Dr Pepper, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η οποία μετέδωσε πρώτη τις συνομιλίες.

Ο ευρωπαϊκός επενδυτικός όμιλος JAB Holdings είναι ο κύριος μέτοχος της JDE Peet’s και εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλο μειοψηφικό μερίδιο στην Keurig Dr Pepper μετά την πώληση του μετοχικού της μεριδίου μετά τη συγχώνευση του 2018.

Οι μάρκες αναψυκτικών της Keurig Dr Pepper, συμπεριλαμβανομένων των Dr Pepper, Canada Dry και Snapple, έχουν καλή απόδοση από τη συγχώνευση του 2018, αλλά ο τομέας καφέ έχει πάει λιγότερο καλά λόγω του σκληρού ανταγωνισμού, δείχνουν στοιχεία των Financial Times. Η JAB πιστεύει ότι με τον διαχωρισμό των δύο εταιρειών, θα είναι σε θέση να πάρει μεγαλύτερη αξία από τον όμιλο αναψυκτικών, ανέφεραν πηγές της βρετανικής εφημερίδας.

Η Keurig Dr Pepper έχει πιο πρόσφατα επικεντρώσει τη στρατηγική εξαγορών της σε συνεργασίες με ταχέως αναπτυσσόμενες μάρκες μη αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών, όπως η συμφωνία σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων πέρυσι για την απόκτηση μεριδίου 60% στο ενεργειακό ποτό Ghost.

Η JAB, η οποία δημιουργήθηκε στον 19ο αιώνα, εισήγαγε το χρηματιστήριο της JDE Peet το 2020. Αρχικά, η μετοχή της είχε σημειώσει μεγάλη άνοδο καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν στην ανθεκτικότητα της ζήτησης για καφέ κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων. Σήμερα, ωστόσο, οι μετοχές της JDE Peet διαπραγματεύονται κάτω από την τιμή αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) εν μέσω ανησυχιών για τους δασμούς και αυξημένου ανταγωνισμού στον κλάδο, δείχνουν στοιχεία της Wall Street Journal.